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克宮證實 前福斯新聞主持人卡爾森專訪蒲亭

2024/2/7 22:33
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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）克里姆林宮今天證實，俄羅斯總統蒲亭昨天接受美國電視主持人卡爾森訪問。這是蒲亭自近2年前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，首次接受美國記者訪問。

綜合路透社和法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭（Vladimir Putin）之所以同意接受卡爾森（Tucker Carlson）專訪，是因為這位前福斯新聞（Fox News）主持人的立場和其他許多「不公正」報導烏克蘭衝突的西方新聞媒體不同。

在被當面問到卡爾森何以取得蒲亭專訪時，培斯科夫說，這位美國記者的立場「絕對不親俄、親烏，而是親美」。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述「華爾街日報」報導，蒲亭專訪可望在8日播出。

克里姆林宮今天還表示，「很多」外國新聞媒體曾提出專訪蒲亭的要求。這一說法和卡爾森的說法矛盾。卡爾森說，他是唯一要求專訪蒲亭的西方媒體。

本週前往莫斯科進行專訪的卡爾森說，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，沒有西方記者「費神」要求專訪蒲亭。

在被問到卡爾森是否是唯一要求面對面專訪蒲亭的記者時，培斯科夫說：「我們收到很多專訪總統的申請」。

培斯科夫說，西方整體的大型網路媒體稱不上至少試圖看似樂觀，卡爾森的立場「和那些傳統的盎格魯薩克遜（Anglo-Saxon）媒體迥然不同」。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130207

#卡爾森
#蒲亭
#培斯科夫
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