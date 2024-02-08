美軍無人機空襲 伊拉克真主黨旅指揮官遭擊斃

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（中央社巴格達7日綜合外電報導）美國軍方表示，獲伊朗撐腰的伊拉克武裝團體「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）一名指揮官今天在美軍空襲行動中身亡。美國國防部稱這名指揮官應為美軍遭到攻擊事件負責。

綜合法新社與路透社報導，3名美軍1月28日在約旦遇害後，華府上週在伊拉克和敘利亞境內對與伊朗有掛鉤的目標發起一波空襲。美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍今天鎖定這名指揮官攻擊，是為了「回應美軍遇襲事件」。

根據美軍中央司令部說法，這波空襲擊斃了「一名負責直接計劃和參與攻擊中東地區美軍的真主黨旅指揮官」，美軍中央司令部還說，「目前沒有跡象顯示有附帶損害或平民傷亡」。

美軍中央司令部補充說：「美國將持續採取必要措施來保護我們的人民。對於那些威脅我軍安全的人，我們會毫不遲疑地究責。」

兩名不具名安全消息人士表示，這名指揮官是沙迪（Abu Baqir al-Saadi），在伊拉克首都巴格達東部一台車上遭無人機擊斃。

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其中一名消息人士指出有3人身亡，還說這台遭到鎖定的車輛曾由伊拉克「人民動員」（Popular Mobilization Forces）使用。「人民動員」為伊拉克政府支持的民兵整合組織，其中許多人與伊朗關係密切。

真主黨旅戰士和指揮官隸屬「人民動員」。3名美軍上個月在約旦遇害時，美國國防部稱此事有真主黨旅的「印跡」，真主黨旅隨後宣布暫停對當地美軍採取軍事行動。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130208