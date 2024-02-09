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美國紅杉資本等5創投 被控投資中國軍方有關企業

2024/2/9 22:26
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國會報告今天指出，紅杉資本中國基金、高通創投及另外3家創投公司至少挹注30億美元，投資支持中國軍方及鎮壓新疆少數民族的中國科技企業。

路透社報導，共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）擔任主席的聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）公布有關報告。

這份報告對紅杉資本中國基金（Sequoia Capital China）、高通創投（Qualcomm Ventures）、紀源資本（GGV Capital）、金沙江創投（GSR Ventures）和華登國際（Walden International）等創投在中國的投資進行檢視，這些創投投資了具有不良關係的中國人工智慧（AI）和半導體公司。

該委員會呼籲拜登政府，限制美國投資那些因與中國軍方或壓迫少數民族有關連、而遭美國政府制裁的中國企業。委員會也敦促當局加強約束美國對中投資，涵蓋更多產業。

這份報告表示：「這樣的現狀難以為繼...美國創投公司數十年來的投資─包括提供基金、知識移轉和其他無形利益─已幫助建立和強化中華人民共和國優先發展的產業。」

中國駐華盛頓大使館表示，把國家安全和人權當作限制美國投資中國的藉口「將削弱自由貿易原則...，使全球供應鏈更不穩定，對任何一方都沒有好處」。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130209

#中國
#投資
#美國
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