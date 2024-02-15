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北韓官媒：金正恩督導「海鵰-6」地對海飛彈試射

2024/2/15 09:53
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（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓官媒今天表示，北韓領導人金正恩昨天督導了新型「海鵰-6」（Badasuri-6）地對海飛彈測試。

路透社報導，南韓軍方表示，北韓昨天在其東海岸發射了多枚巡弋飛彈，這是最近幾週所進行多次試射中的最新一次。南韓即將在4月舉行大選。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，南韓堅持所謂的「北方限界線」（Northern Limit Line, NLL），即南北韓之間的海上分界線，這已侵犯了北韓主權。

據北韓中央通信社，金正恩下令加強「北方限界線」區域內延坪島（Yeonpyeong Island）以北至朝鮮半島以西海域內的軍事準備。

北韓中央通信社指出，金正恩表示：「無論海上有多少條線…如果敵人入侵海上邊界，就會被視為侵犯我國主權和武力挑釁。」

北韓中央通信社也補充說，這種被稱為「海鵰-6」（Badasuri-6）的新型飛彈飛越海面，並擊中預定目標。

北韓中央通信社今天亦表示，金正恩還視察了一家「關鍵」的軍火工廠。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130215

#中央通信社
#金正恩
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