巴黎聖母院尖塔鷹架拆除英姿再現 民眾：歷史重生

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）聖母院的尖塔重現巴黎天空。繼去年11月尖塔和金雞歸位後，四周的鷹架上週陸續拆除，遊客可清晰看見尖塔聳立，也昭示修復將進入最後階段。民眾欣喜表示：「歷史將重生。」

遭遇大火後近5年，巴黎聖母院標誌性的尖塔和金雞不僅終於浴火重生，且過去幾年來用於施工和保護的鷹架也於12日開始拆除工作。如今仰視聖母院，高約100公尺的尖塔在藍天映襯下一覽無遺。

2019年4月15日，巴黎聖母院慘遭祝融之災，塔頂火勢尤為嚴重，19世紀尖塔墜落瞬間的畫面使得全球驚愕與嘆息，更成為法國人傷痛的記憶。

去年11月底，難度最大的尖塔按照原樣修復完成，為整個重建工作中最具象徵意義的一步，而用於安裝尖塔四周的鉛製裝飾品及保護尖塔的600噸鷹架也於近日功成身退。

從巴西來觀光的情侶安（Ann）和凱優（Caeo）在巴黎聖母院前拍照，他們告訴中央社，一座13世紀建成的建築即使遭到大火無情破壞，如今卻還能安然矗立，令人覺得不可思議，同時也對聖母院的宏偉感到驚奇。

當得知鷹架是幾天前才剛拆除，讓尖塔完整顯現後，只停留巴黎一天的安和凱優感到自己異常幸運，得以一見真身。

巴西觀光客安（右）和凱優（左）巴黎一天行程特意安排聖母院。他們告訴中央社，13世紀至今的建築歷經大火還能屹立不搖，令人不可思議也非常感動。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年2月20日

負責修復工程的公務員約斯特（Philippe Jost）向「巴黎人報」（Le Parisien）表示：「這時刻顯然相當有意義。當我們慶祝尖塔重建完工時，它還掩蓋在鷹架之後。我們當時只能透過鷹架看它，猜測它的輪廓；如今可以看到它的最終樣貌，讓人情緒更加激動。」

約斯特說，這幾日社群媒體上許多民眾都相當興奮，「巴黎人和喜歡巴黎聖母院的民眾都對這個階段感到激動，覺得火災的傷口逐漸癒合，且堅定地朝大教堂重啟邁進。毫無疑問，聖母院再度站起且重生了」。

住在法國北部比加迪大區（Picardie）的7旬夫婦安-瑪莉（Anne-Marie）與伊凡（Ivan）也開心地在聖母院前留影。

兩人向中央社表示：「很感動，因為尖塔的重現彷彿在說，快結束了，我們終於快能重遊聖母院，歷史將重生了。」

他們說，巴黎聖母院在法國歷史上具重大意義，是國王舉行婚禮的場所。無論在歷史或建築上，都很重要。聖母院著火時，全國都非常震撼與難過，「我們一直關注工程進展的報導。這次我們來巴黎，不可能不停下腳步，好看看它」。

旅法10年的台灣人謝先生也非常喜愛巴黎聖母院，他告訴記者，聖母院蒙災時，法國全民動員捐錢出力，令人印象深刻。

他說：「保存古蹟對法國人來說很重要，我會反思台灣比較沒有這樣的想法，很多古蹟莫名其妙燒掉，也不會重建，很可惜。」他也說，巴黎聖母院在法國歷史上的地位確實獨一無二。

巴黎聖母院重建工程因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素而遭延宕，最初規劃在今年7月巴黎奧運前重新開放，現已延至12月初。目前預計將於12月7日舉行啟用儀式，翌日舉行暌違多年後的首次彌撒。（編輯：郭中翰）1130220