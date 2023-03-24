巴黎聖母院大火搬上大銀幕 劇組穿防護衣真火拍攝

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（中央社記者王心妤台北24日電）導演尚傑克．阿諾耗資新台幣近10億元打造新片「聖母院大火：世紀浩劫」，並由「復仇者聯盟4」特效團隊操刀。為增加電影真實性，劇組需要穿著防護衣在真正火焰中拍攝。

「聖母院大火：世紀浩劫」（Notre Dame on Fire）台灣片商表示，導演尚傑克．阿諾（Jean-Jacques Annaud）跟巴黎聖母院很有緣份，7歲時就拿著相機拍下聖母院的畫面，這也影響他後續的電影創作。

尚傑克．阿諾表示，創作起源是因為當時從收音機裡聽到聖母院失火的消息，漸漸意識到這就像是電影劇本。為了增加電影真實性，劇組搜集上萬個聖母院大火的影像，透過剪輯放進片中。

尚傑克．阿諾透露，片中雖有使用動畫微調，也有前往不同教堂取景，補足巴黎聖母院拍不到的畫面。劇組說，「聖母院大火：世紀浩劫」為盡力表現真實畫面，劇組耗時幾個月研究火焰並在場景周圍設置約100個空氣管道，讓噴氣能影響火焰方向。

尚傑克．阿諾並強調，因為片場都是真正的火，劇組都需要穿上像太空衣的防護衣拍攝，氧氣快不足時也要立刻退出，拍攝的過程相當辛苦。

「聖母院大火：世紀浩劫」將於4月14日全台上映。（編輯：龍柏安）1120324