巴黎聖母院尖頂年底歸位 預計2024年底前全面開放

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國巴黎聖母院2019年慘遭祝融，在大火中坍塌的尖頂將在今年年底回歸原位，但聖母院仍無法在明年巴黎奧運之前全面重新開放。

法國文化部告訴法新社，巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）重建完工日期會在2024年底前。

一名發言人說：「重建工程進展順利。」

當局先前預定12月8日，也就是聖母無原罪始胎日（Feast of the Immaculate Conception）這天作為可能的完工期限。

這意味這座建立於12世紀的大教堂，將無法迎接特地在2024年7月和8月前來巴黎參加奧運的選手和觀賽遊客。巴黎聖母院在火災前，每年約有1200萬名遊客造訪。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1120204