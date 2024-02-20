蒲亭贈送金正恩俄製汽車 恐違反聯合國禁令

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（中央社首爾20日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩收到俄羅斯總統蒲亭贈禮、一輛「供他個人使用」的汽車；這可能違反莫斯科曾參與對平壤實施的聯合國禁令。

自金正恩與蒲亭（Vladimir Putin）去年9月會面，並承諾促進各領域的交流以來，北韓與俄羅斯關係變得更加密切。俄羅斯入侵烏克蘭及北韓發展核武，導致兩國面臨的國際孤立日益加深。

北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，俄羅斯18日將這輛俄製汽車，送到金正恩的頭號幕僚手中。

北韓中央通信社說，金正恩胞妹金與正（Kim Yo Jong）「禮貌地向俄方傳達金正恩對蒲亭的謝意」，並表示這份禮物明確展現兩位領導人之間的特殊私人情誼。

報導中並未描述這輛車，也未說明它是如何從俄羅斯運至北韓。金正恩據信是一名狂熱的汽車愛好者，據報透過走私蒐集大量外國豪車。

金正恩去年9月造訪俄羅斯遠東太空發射站時，也觀賞了蒲亭的Aurus Senat總統豪華專車，並受蒲亭之邀坐進後座。

當時，金正恩乘坐一輛邁巴赫（Maybach）豪華轎車到達現場。這輛豪車隨著金正恩搭乘的專用火車，從平壤運抵俄羅斯。

這輛車和金正恩乘坐的其他車輛，包括幾輛賓士豪華轎車、一輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）「幻影」（Phantom）和一輛Lexus休旅車（SUV）等，都是聯合國安全理事會（U.N. Security Council）決議中禁止向北韓出口的奢侈品。

北韓與俄羅斯之間的交流日益活躍，據信北韓向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的砲彈、火箭彈和彈道飛彈。

對於是否使用北韓製武器，俄羅斯不置可否，北韓否認向俄國運送武器的指控。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130220