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越南晚婚不婚成趨勢 官方呼籲30歲前成家

2024/2/20 20:59（2/20 21:28 更新）
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29歲的新嫁娘陶香草（右）認為自己這個年紀結婚剛好，「一點都不晚」；同齡的新娘祕書惠陽（左）則是還不急著結婚。兩人婚戀觀是整個越南社會變遷的縮影。中央社記者陳家倫河內攝 113年2月20日
29歲的新嫁娘陶香草（右）認為自己這個年紀結婚剛好，「一點都不晚」；同齡的新娘祕書惠陽（左）則是還不急著結婚。兩人婚戀觀是整個越南社會變遷的縮影。中央社記者陳家倫河內攝 113年2月20日
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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南經濟日漸發展，民眾晚婚成趨勢，尤其大都市的年輕人更傾向先追求事業成就。胡志明市初婚年齡在2022年達29.8歲，逼近30大關，讓官方著急發起「趕在30歲前結婚運動」。

越南自1986年革新開放（Doi Moi）之後，市場化的改革帶動經濟成長，同時，民眾結婚的年齡也在延後。統計顯示，1989年至2022年，越南男性初婚年齡從24.4歲增加至29歲；女性從23.2歲延後至24.1歲。

越南民眾初婚年齡上攀，拉高平均初婚年齡的主力族群就是都會區白領。攤開數據來看，越南民眾2022年的初婚年齡平均為26.9歲；同一時期，經濟重鎮胡志明市市民的初婚年齡平均為29.8歲、首都河內市則為26.9歲。

河內市民陶香草（Dao Huong Thao）曾在台灣念書、工作5年，以往逢年過節回越南面對長輩「何時結婚」的拷問總是一笑置之回應「還不急」。今年29歲的她確定將於3月中下旬舉辦婚禮，爸媽笑得比她還開心。

陶香草表示，在台灣工作期間，身邊超過30歲的未婚女性很多，且日子都過得很開心，這讓她覺得「29歲結婚一點都不晚」。回到越南之後，身邊同齡朋友大家幾乎都有被催婚的經驗，並陸續在1到2年內結婚。

她觀察，當人們更重視職涯發展時，就會比較晚婚。晚婚有好處，可以先集中投入學業和事業，且到了一定年齡思考更加成熟；壞處是，如果要生小孩的話，在生育及照顧孩子將會比早婚的人辛苦。

今年29歲從事新娘秘書工作8年的惠陽（Hue Duong）曾為數百對新人打點門面，縱使逼近越南社會所認定的30歲「剩女警戒線」，她卻完全「不婚頭」。她認為，有沒有錢讓自己過上穩定的生活比結不結婚還重要。

越南人結婚也深信「良辰吉日」之說，惠陽最忙時一天得趕4場，由於每一名新娘梳化約需2小時，旺季期間，凌晨2點上工如家常便飯。她觀察，現在的新人年齡都在24歲以上，不像早年18歲就紛紛結婚。

晚婚、不婚潮正讓越南的人口紅利一點一滴流失。越南衛生部統計顯示，全國63個省市中，9個省市的生育率維持在2.1個孩子的人口替代水準，33個省市高於這一水準，另有21個省市則在水準之下。

眼看民眾愈來愈晚婚，甚至對婚姻興趣缺缺，越南官方不僅發起「趕在30歲前結婚運動」，更呼籲女性在35歲之前生完第二胎。怕的就是民眾婚戀觀改變，讓正在發展的經濟失去人口紅利的支撐。（編輯：韋樞）1130220

越南官方發起「趕在30歲前結婚運動」，更呼籲女性在35歲之前生完第2胎，才能夠維持支撐經濟發展的人口紅利。中央社記者陳家倫河內攝 113年2月20日
越南官方發起「趕在30歲前結婚運動」，更呼籲女性在35歲之前生完第2胎，才能夠維持支撐經濟發展的人口紅利。中央社記者陳家倫河內攝 113年2月20日
#越南
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