印度偶戲藝術節 台式貓狗大戰詼諧受歡迎

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（中央社記者林行健新德里21日專電）台灣偶戲表演團體「偶人工作桌」受邀參加印度ISHARA國際偶戲藝術節，昨晚以融合傳統與當代又極具台式詼諧的貓狗大戰，征服現場大人和小朋友。

ISHARA國際偶戲藝術節始於2001年，每年都會在新德里舉辦，旨在提升民眾對印度國內外不同形態布偶表演藝術的鑑賞能力，迄今已邀請超過160個國際布偶戲團來印度演出。

今年的ISHARA國際偶戲藝術節於16日至25日舉行，邀請到來自巴西、法國、印度、韓國、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、美國以及台灣的團體參加。

台灣「偶人工作桌」昨晚演出《嘶嘶嗷嗷》，結合當代布偶的造型與傳統布袋戲的技巧，以幽默詼諧的方式，呈現台灣「貓奴狗奴」與汪星人、喵星人在家中的日常生活，全場笑聲不斷。

「偶人工作桌」創作者兼演員陳佳豪向中央社說，他本人接觸過傳統布袋戲，也學過當代偶戲，因此想到把這兩種技藝結合起來，而貓狗大戰的劇情就可以很巧妙地把傳統布袋劇的武打段子融入當代偶戲。

陳佳豪說，台灣是一個多元社會，文化很自然地就會融入創作之中，《嘶嘶嗷嗷》就展現了台灣人的視角與幽默。

ISHARA藝術總監浦頓吉（Dadi Pudumjee）讚揚「偶人工作桌」的「把布偶藝術提升到新的高點」，演出「令人驚艷」。

浦頓吉並說，這個藝術節在過去20多年來，已曾4度邀請不同台灣藝術團體前來演出，希望未來能有更多台灣藝術團體前來。

昨晚的演出也有一段小插曲，浦頓吉在開場時詢問觀眾知不知道台灣在哪裏？許多人舉手搶答，一名小朋友上台說：「台灣在亞洲，它不是中國。」現場響起一陣歡呼，浦頓吉則一臉驚訝，尷尬表示不便表示意見。

駐印度代表處副參事趙向群與數名台商到場觀看演出。

在昨晚的演出之前，「偶人工作桌」也到印度數所學校交流，分享台灣文化並進行偶戲教學。（編輯：高照芬）1130221