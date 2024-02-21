西班牙農民駕駛耕耘機前進首都 抗議不公平競爭

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（中央社馬德里21日綜合外電報導）大批西班牙農民今天開著數百輛耕耘機齊聚馬德里，並朝農業部前進，以抗議過多繁文縟節和國家補助不足，導致他們面臨來自歐盟外的不公平競爭。

綜合法新社和路透社報導，在工會聯盟（Union of Unions）號召下，示威者於黎明時分開始在西班牙首都馬德里附近多個地點聚集，高舉抗議標語，並要求其產品的「公平價格」。

農民等待分成5隊的耕耘機抵達獨立廣場（Independence Square）中央的集合點之際，身穿黃色背心的抗議者揮舞西班牙國旗，敲響牛鈴，同時用擴音器播放刺耳的音樂。

阿爾卡拉門（Puerta de Alcala）紀念碑周圍的交通陷入癱瘓，由於抗議者擠滿街道，多輛公車被迫中斷行駛。

來自潘科爾沃（Pancorbo）的農民表示：「我們必須在馬德里進行抗議，因為所有人都在那裡。而且我們還必須製造一些混亂狀況。」

官員表示，他們已批准約500輛耕耘機進入馬德里，參加自2月1日以來西國各地農民和畜牧業者舉行的最新一場抗議活動。

工會高階代表柯特斯（Luis Cortes）告訴TVE公共電視台，他們希望確保「將生產成本納入最終產品，這樣銷售產品才不會虧本」。

柯特斯表示，進口產品也應符合「西班牙農民須遵守的生產條件」。他指的是從非歐盟國家進口的商品，這些國家的農民不必遵守與歐盟內部同樣嚴格的規則和規定。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1130221