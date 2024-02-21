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三叉戟飛彈試射失敗 英國防部：不影響核嚇阻能力

2024/2/21 22:23
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國「太陽報」今天報導，英國海軍上月在美國佛羅里達州外海進行三叉戟核嚇阻系統試射，結果以失敗告終，1枚飛彈從潛艦發射後落入附近海域。

太陽報（The Sun）報導，1月30日進行試射時，裝有假彈頭的這枚飛彈第一節推進器並未成功點燃。

英國國防部坦言試射期間發生異常狀況，但稱這次失敗對於更廣泛的系統並無影響。

國防部透過聲明指出：「基於國家安全，我們無法進一步說明情況，不過我們相信，這次異常屬於特定事件，對三叉戟（Trident）飛彈系統和庫存的可靠性並無影響。」

「英國的核嚇阻系統仍安全、有保障而且有效。」

這次試射失敗，恐讓外界更加擔心英國海軍是否已做好準備，以應對捲入全面衝突的情況。

英國主要仰賴洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產、配備三叉戟彈道飛彈系統的4艘核動力潛艦艦隊，以提供核嚇阻力量。

英國2016年試射該系統時，也曾因飛彈偏離預定方向而宣告失敗。

此外，本月稍早，皇家海軍（Royal Navy）作戰部隊在例行檢查時發現「伊麗莎白女王號」航空母艦（HMS Queen Elizabeth）右舷螺旋槳軸上的聯軸器故障，因此不得不退出冷戰以來規模最大的北大西洋公約組織（NATO）軍事演習。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1130221

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