以軍再攻加薩納瑟醫院 世衛盼撤140名患者

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）巴勒斯坦當局稱以色列軍隊撤離加薩納瑟醫院（Nasser Hospital）後又再度進攻，世界衛生組織（WHO）官員今天表示，援助機構希望能疏散滯留在醫院內的約140名患者。

路透社報導，加薩衛生部表示，醫療團隊在醫院院區內埋葬了13名因醫院斷電或缺乏氧氣供應而喪命的患者。納瑟醫院位於汗尤尼斯（Khan Younis），是加薩地區第二大醫院。

世衛表示，納瑟醫院對該地區脆弱的醫療服務至關重要，醫院上週在以色列的圍攻下暫停運作。

世衛加薩地區緊急事件團隊負責人沙巴貝科夫（Ayadil Saparbekov）在記者會上表示，世衛和其他合作夥伴目前為止已在納瑟醫院進行3次疏散，最近一次是在昨天，共有51名患者被轉送到加薩南部。

沙巴貝科夫說：「世衛將繼續嘗試把納瑟醫院重症和重傷患者轉送到南部其他醫院，包括在拉法（Rafah）設置的戰地醫院，然而這是一項非常困難且高風險的任務。」

加薩衛生部表示，以色列部隊原本已從納瑟醫院撤出，駐紮在附近，並禁止人員進出醫院，隨後又再次攻擊這間醫院。

沙巴貝科夫說，留在醫院內的患者人數每個小時都在變化，有些人為了躲避戰火而離開，有些人則傷重不治。

加薩衛生部昨日稍早曾發布聲明稱有110名患者正在等待撤離，還說醫院過去4天有8名患者因缺乏電力和氧氣供給而喪命，他們的遺體已經開始腐敗，對其他患者構成威脅。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130223