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英國IS新娘遭撤銷國籍後提出上訴 法院駁回

2024/2/23 22:57
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國孟加拉裔女子貝岡青少年時期翹家前往敘利亞，並與伊斯蘭國（IS）戰士結婚，其後遭到撤銷英國公民身分；她去年提出上訴，今天遭到法院駁回。

法新社報導，倫敦上訴法院拒絕現年24歲的貝岡（Shamima Begum）提出的全部5項主張，但她仍然可以上訴到最高法院。

法官卡爾（Sue Carr）宣布判決時表示：「可能有人會說，貝岡女士一案的判決嚴厲；但也可以說，貝岡女士的不幸是她自己造成的。」

卡爾還說：「同意或不同意任一方觀點，都不是這個法庭要做的。我們唯一的任務是要衡量剝奪（公民身分）的決定是否違法，結論是沒有違法，上訴駁回。」

2015年時，年僅15歲的貝岡離開位於倫敦東區的家，與2名學校朋友前往敘利亞，其後在當地與一名伊斯蘭國戰士結婚並生下3個孩子，但孩子無一倖存。

英國政府2019年撤銷貝岡國籍，她去年10月提起上訴。貝岡的律師團隊主張，她可能是人口販運的受害者，而英國政府所做的決定未考量自身肩負的相關法律責任。

然而法院今天裁定，國家安全風險的考量，優於貝岡是否可能是人口販運受害者的因素。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130223

#IS
#伊斯蘭國
#法新社
#英國
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