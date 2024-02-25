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黃岩島海域爭端 菲律賓控中國海警2週內2度攔船

2024/2/25 15:54（2/25 16:16 更新）
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22日黃岩島附近，中國海警人員在一艘硬殼充氣艇（中右）跟蹤一艘充氣艇（中左）。（圖取自twitter.com/jaytaryela）
22日黃岩島附近，中國海警人員在一艘硬殼充氣艇（中右）跟蹤一艘充氣艇（中左）。（圖取自twitter.com/jaytaryela）
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（中央社馬尼拉25日綜合外電報導）菲律賓當局今天指控中國海警船近日試圖攔下一艘向漁民運送物資的菲國政府船隻，這是在具有爭議的黃岩島附近海域，兩週內發生的第2起類似事件。

法新社報導，菲律賓海岸防衛隊表示，桑代拿督號（BRP Datu Sanday）於2月22日在黃岩島（Scarborough Shoal）附近提供燃料給漁民時，遭到1艘中國海警船和另外3艘中國船隻的騷擾。

菲律賓海岸防衛隊指出，另一艘菲國政府船隻一週前也在該區域遇到類似的情況。

中國2012年從菲律賓手中奪走黃岩島後，這個由珊瑚礁和礁石組成的地帶，就成為兩國發生衝突的問題點。

自此之後，北京當局就在當地部署巡邏艇，阻撓菲律賓漁民前去捕魚。

中國官方媒體「環球時報」（Global Times）昨天於社群媒體聲稱，「桑代拿督號非法侵入中國黃岩島附近海域時」，中國海警將其驅離。

中國聲稱擁有幾乎整片南海的主權，但位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年曾裁定，中國的主張沒有法律依據。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1130225

#中國
#菲律賓
#黃岩島
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