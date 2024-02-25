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加薩220萬人瀕臨饑荒 以色列擬持續參與停火談判

2024/2/25 17:06
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（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯交戰逾4個月，以國戰時內閣已討論人質協議及停火的談判後續事宜，但各界日益憂心，飽受戰火摧殘的加薩走廊平民面臨的處境每況愈下。

法新社報導，根據以色列官員說法和當地媒體報導，先前赴法國巴黎參與釋放人質協議新一輪談判的以色列代表團已返國，並於今天晚間向以色列戰時內閣匯報。

內閣會議召開前不久，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）接受電視台訪問表示：「代表團已從巴黎返國，或許有達成協議的空間。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，內閣會議將討論「後續談判事宜」。

當地媒體之後報導，這場會議達成結論，以色列內閣同意未來幾天將派代表團到卡達繼續談判。

以色列國內要求政府救回被哈瑪斯（Hamas）俘虜人質的壓力同樣漸漲，今晚有數千人聚集在特拉維夫（Tel Aviv）現被稱為「人質廣場」（Hostages Square）的地方，要求當局更迅速採取行動。

遭以國軍隊圍困的加薩走廊（Gaza Strip）陷入物資短缺困境已逾4個月，世界糧食計劃署（World Food Programme）本週指出，他們的團隊通報當地面臨「前所未見的絕望」，同時聯合國警告有220萬民眾瀕臨饑荒。

當地物資即將耗盡，援助機構因戰火無法進入加薩走廊，試圖開進去的卡車也被瘋狂洗劫。

當地居民只好以腐爛玉米的殘渣、不適合人類食用的動物飼料或樹葉為食。

加薩走廊衛生部今天表示，加薩市（Gaza City）有一名兩個月大的嬰孩死於營養不良。

拯救兒童基金會（Save the Children）指出，只要以色列政府繼續阻撓援助物資進入加薩，爆發饑荒的風險就會持續升高。

但以色列方面提出允許援助進到加薩走廊的數據，稱開戰以來有1萬3000輛運載救濟物資的卡車駛進加薩。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130225

#加薩走廊
#以色列
#哈瑪斯
#以哈戰爭
以巴衝突
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