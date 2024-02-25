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英保守黨鞭遭停職 因稱伊斯蘭主義者控制倫敦市長

2024/2/25 21:50
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國保守黨今天解除黨內議員安德森（Lee Anderson）的國會黨鞭職務，因為他稱身為穆斯林的倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）被伊斯蘭教主義者控制，引發批評聲浪。

路透社報導，沙迪克汗是首位擔任英國首都倫敦市長的穆斯林，且是反對黨工黨成員，他時常談論打擊反猶太主義、厭女症和恐同症的重要性，但也經常淪為保守黨批評目標，原因是他對倫敦治安的處理方式，包括當地定期舉辦挺巴勒斯坦遊行。

英國國會21日曾針對是否呼籲加薩走廊（Gaza Strip）停火以及具體使用的措辭，展開紊亂的表決，期間有數以百計的挺巴勒斯坦示威者聚集在國會外。

安德森昨天在電視頻道GB新聞台（GB News）表示：「我其實不相信這些伊斯蘭教主義者已經控制我們的國家。但我確實相信他們已經控制沙迪克汗，並且控制了倫敦。他實際上已把我國首都交給他的夥伴們。」

對此，沙迪克汗告訴記者，他認為安德森的言論是種族主義且仇視穆斯林，這些言論「將為反穆斯林的仇恨火上加油」。

安德森的言論在今天招致愈來愈多批評，保守黨指出，已決定他再也不能於國會代表保守黨。

保守黨首席黨鞭哈特（Simon Hart）的發言人指稱：「他拒絕為昨天的言論道歉後，首席黨鞭已暫停安德森議員的保守黨黨鞭職務。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130225

#伊斯蘭
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#穆斯林
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