匈牙利準備放行 瑞典可望順利加入北約

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（中央社布達佩斯/斯德哥爾摩25日綜合外電報導）北歐的瑞典在兩次世界大戰和衝突一觸即發的冷戰期間保持中立，但在前年俄國侵烏後申請加入北約。匈牙利預計26日批准加入，為瑞典歷史性一步排除最後障礙。

路透社報導，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）23日訪問匈牙利，並達成包括出售戰機在內的軍購協議後，匈牙利國會可望投票同意讓瑞典加入北約，讓瑞典在安全政策轉向以來的耽誤畫下句點。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭，瑞典放棄不結盟政策，以求加入北大西洋公約組織（NATO）獲得更大安全。

瑞典跟隨芬蘭腳步加入，成為北約第32個會員國。西方領導人表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Puti）當初不滿北約擴大而入侵烏克蘭，如今等於弄巧成拙。

芬蘭與瑞典同為前年俄國侵烏後申請加入北約，芬蘭去年如願，而瑞典卻多得多等，是因土耳其、匈牙利是北約裡和俄羅斯關係最好的成員，對瑞典加入北約始終有雜音。

土耳其稱庫德族工人黨（PKK）以瑞典為根據地，因此拒絕批准瑞典加入，要瑞典對庫德族工人黨採取更強硬行動。後瑞典修改法令並放寬軍售規則安撫土耳其。

匈牙利因沒提出具體要求，拖住瑞典的原因並不明確，不過瑞典對匈牙利在民族主義總理奧班（Viktor Orban）治下的民主多所抨擊，讓布達佩斯當局相當惱火。

在土耳其放行後，匈牙利成為擋住瑞典進入北約的最後一塊絆腳石，也讓奧班面臨來自北約盟國的壓力。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1130226