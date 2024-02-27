韓國旅客一月赴中暴增908% 張家界最受青睞

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（中央社台北27日電）今年1月韓國旅客赴中國人數大增908%，而張家界最受青睞，「人在張家界，卻被韓國人包圍」的詞語還曾上熱搜；陸媒分析，這股熱潮與地緣優勢、韓語甚至韓幣可通有關。

央視財經25日報導，最新數據顯示，今年1月赴中的韓國遊客數量年增高達908%，且對位於湖南張家界的景點情有獨鍾。

有韓國旅行社表示，60歲以下的消費者占66%，韓國甚至有這樣一句話，「孝順父母，就送他們去張家界旅遊」，陪父母同遊的40至50歲消費群體快速成長，對韓國人而言，張家界旅遊正從「銀髮遊」轉變為「家庭遊」。

陸媒齊魯晚報微信公眾號「齊魯壹點」今年1月曾報導，入境旅遊市場逐漸回暖，為張家界輸送了一波韓國遊客，造成「人在張家界，卻被韓國人包圍」一類的詞語頻頻登上熱搜。

2023年前8月，張家界全市共接待入境遊客28.97萬人次，其中1/3是韓國旅客。

為何韓國旅客如此偏愛湖南張家界？「齊魯壹點」分析，韓國國土山巒疊嶂，登山是基本的出遊娛樂方式。因此有著「奇峰三千，秀水八百」的張家界無疑受到許多韓國人歡迎。

2001年韓國旅遊觀光公社社長趙洪奎曾赴張家界出席活動，回國後宣傳張家界的奇山秀水，2002年，韓國遊客開始大量湧入張家界。

2004年，韓國便成為湖南主要入境旅遊客源國，每年觀光旅遊和從事經貿、科技文化交流的客人達30多萬人。

報導指出，張家界之後不僅各大景區都配有相應的韓語指示牌，遊客中心備有韓語手冊，大部分酒店、餐廳提供韓語服務，就連景區攤主也會基礎韓語。

更令人驚訝的是，在張家界可以直接使用韓幣。自2005年，張家界成為中國第一個因為旅遊業而允許外匯流通的城市後，韓國旅客到張家界無需再換貨幣，更進一步成為受歡迎的旅遊勝地。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130227