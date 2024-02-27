日本電扶梯實驗 機器警告走動民眾「站穩踏階」

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本名古屋市政府顧及民眾安全，1月底起在一處地鐵站展開實驗，若有人在裝有感應器的電扶梯上走動，裝置就會發出「違反條例」等警告聲，制止走動的人。

讀賣新聞報導，名古屋市政府將持續驗證這項裝置的效果至2月底，並考慮在主要車站安裝這種設備。

名古屋市2023年10月實施的條例規定民眾搭乘市內的車站、商業設施等地的電扶梯時，有義務在踏階上站住。

而名古屋地區的民眾習慣在搭電扶梯時「右行左立」，這項條例為了防止走動引起的跌倒事故，希望民眾在電扶梯兩側踏階站穩不走動，並呈2列搭乘。

名古屋市政府1月底正式展開一項實驗，在中區的市營地下鐵伏見站的一處月台，於上行的電扶梯設置1台感應裝置。

而這台裝置透過人工智慧（AI）技術與高精度感應器，偵測搭乘民眾的動作，若有人在電扶梯上行走，裝置就會發出「違反條例，請站住」等警告聲。若民眾因此不走動，裝置就會發出「謝謝配合」的聲音。

此外，若民眾擠在電扶梯左側搭乘處，這台裝置也會出聲提醒「一邊是空的，請站成2列使用電扶梯」，敦促民眾使用右側踏階。

名古屋市消費生活課的負責人就這項實驗表示，「有些人聽到裝置的提醒就會站住，具有一定的效果，還是希望民眾搭乘電扶梯時，配合站在踏階兩側不走動」。

根據名古屋市政府在地鐵站與商業設施等地的實地調查，制定條例前的2022年4月至5月，與制定條例後的2023年11月至12月相比，在電扶梯上走動的民眾比例從21%降至7%。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130227