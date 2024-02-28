子公司引擎禁令解除 豐田汽車日本廠3/4全面重啟

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府昨天解除豐田汽車旗下「豐田自動織機」（簡稱豐田織機）製造的3款車用引擎出貨禁令，採購這3款引擎的豐田汽車今天因而宣布，日本2間工廠的生產線將於3月4日重啟。

日本放送協會（NHK）報導，如此一來，豐田汽車在日本的工廠將全數恢復運作。

豐田織機（Toyota Industries）供貨給豐田汽車的3款車用引擎，在認證測試中出現違規，國土交通省（簡稱國交省）1月29日因而下令停止出貨這3款引擎。

豐田汽車在日本國內14間工廠、28條生產線中，有4間工廠的6條生產線一度受到出貨禁令影響而停擺。儘管部分工廠與生產線在2月13日重啟，不過位於三重縣與岐阜縣的工廠及2條產線，仍處於停工狀態。

國交省昨天已確認，被禁止出貨的3款豐田織機車用引擎符合日本國家標準，並解除禁令。

而豐田汽車因此決定，受到這3款引擎停供而停擺的產線，將於3月4日重新啟動。貨車Hiace等車款也將恢復生產。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130228