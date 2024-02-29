皮尤調查：代議民主仍是最受歡迎體制 但運作方式為人詬病

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今天公布針對24個民主國家的調查，顯示代議民主制度仍是全球最受歡迎治理體制，但人們對其運作方式持批評態度。

美聯社報導，皮尤調查發現，在其進行調查的24個國家中，平均有77%的人認為，代議民主（representative democracy，又稱間接民主）是「良好的」政府制度，優於其他替代體制。

但在上述國家中，平均有59%的人指出，他們對自己國內的民主運作方式不滿意。平均有42%的人表示，國內沒有任何政黨能代表他們的觀點。

在上述國家中，平均有74%的人指稱，他們不相信民選官員關心他們這種人的想法。在這24個國家中，只有10國領導人贏得一半以上民眾的好感。

皮尤研究中心國際態度趨勢研究主任外克（Richard Wike）指出：「人們確實喜歡代議民主。但你可以從很多方面看到，人們對它的施行感到非常沮喪。」

外克還提及：「人們與他們的代表之間確實存在脫節。」（譯者：陳正健）1130229