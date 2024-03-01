尹錫悅：兩韓統一才能宣揚自由人權價值

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）南韓總統尹錫悅今天在三一節活動致詞表示，能擴大宣揚自由與人權等普世價值的即是兩韓統一，表示將持續努力改善北韓人權、支援脫北者。

尹錫悅今天出席紀念反日獨立運動的三一節演說特別指出，三一運動是以「自由統一」作結，三一獨立宣言也種下自由民主的種子，並表示政府會守護三一運動的自由價值精神。

他也批評北韓政權暴政與侵害人權，是否定人類普遍價值的行為，表示「擴大自由與人權普世價值的是統一」。並指出自由統一的大韓民國，將有助東亞及印太地區、甚至全世界的和平繁榮。

尹錫悅在去年三一節致詞中並未提及「統一」，韓聯社引述總統辦公室官員說法報導，這次針對北韓的致詞是延續2022年光復節致詞提出的「大膽方案」，指出克服核武、飛彈危機，促使兩韓經濟、政治、安保合作的相關提案，最終目標都是走向實現兩韓人民自由與繁榮的統一。

對於曾以侵略者角色統治朝鮮半島的日本，尹錫悅連續兩年都未像過往政府一般強硬要求日方就二戰歷史道歉，而是表示日韓雙方都已克服痛苦的過去，朝「新世界」攜手前行。

尹錫悅說，日韓共享自由、人權與法治價值，且追求相同利益，成為共同為世界和平繁榮努力的夥伴；在北韓威脅下，日韓進一步鞏固安保合作，期望在明年雙邊關係正常化60週年之際，讓雙邊關係更上一層樓。

尹錫悅去年首次在三一節發表致詞，因對日本政府的態度大幅轉向，引起國內部分反對聲浪，但今年仍維持相同論調，顯示改善日韓關係的立場不變。（編輯：陳惠珍）1130301