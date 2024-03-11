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大馬麥當勞甩抵制陰影 促銷優惠恢復消費者信心

2024/3/11 13:35（3/11 13:51 更新）
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馬來西亞麥當勞2023年底因以巴衝突遭抵制，曾數度採取降價措施，也控告「馬來西亞抵制、撤資、制裁」，全案3月18日調解。如今麥當勞再採取促銷措施，盼恢復消費者信心。圖為大馬吉隆坡的麥當勞分店。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月11日
馬來西亞麥當勞2023年底因以巴衝突遭抵制，曾數度採取降價措施，也控告「馬來西亞抵制、撤資、制裁」，全案3月18日調解。如今麥當勞再採取促銷措施，盼恢復消費者信心。圖為大馬吉隆坡的麥當勞分店。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月11日
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（中央社記者黃自強吉隆坡11日專電）馬來西亞麥當勞去年底因以巴衝突遭抵制，雖曾數度採降價措施，也控告反以色列組織「馬來西亞抵制、撤資、制裁」（BDS Malaysia），全案下週調解。如今麥當勞再推促銷措施，盼恢復消費者信心。

以巴衝突戰火迄今未歇，大馬抱持支持巴勒斯坦立場，譴責以色列，社運團體數度集會聲援仍身陷戰火的巴勒斯坦人民，民間不乏傳出抵制麥當勞聲浪，也有散播麥當勞涉及資助以色列軍隊等情事。

大馬麥當勞去年10月15日澄清與以色列麥當勞無關，大馬麥當勞是一家本地經營公司，也是百分之百的穆斯林公司，每年都進行伊斯蘭義捐（Zakat），並僱用千名本地勞工，致力服務與回饋社區。

檳城宗教領袖「穆夫提」（mufti）旺沙林（Wan Salim Wan Mohd Noor）當時說明任何杯葛需要有明確證據，並非基於猜測或道聽途說，大馬麥當勞既聲明並未支援以色列，因此籲請大馬人民不需要杯葛。

大馬麥當勞去年12月29日公告，具狀控告反以色列組織「馬來西亞抵制、撤資、制裁」，認為這個運動透過道聽途說方式，推論大馬麥當勞與以色列有關連，並煽動民眾的憤怒情緒，憎恨麥當勞的品牌。

大馬麥當勞同時要求馬幣600萬令吉（約新台幣4000萬元）損害賠償，諸如收入損失（馬幣300萬令吉）、解僱員工賠償費（馬幣150萬令吉）、材料過期費（馬幣150萬令吉）。

不過，「馬來西亞抵制、撤資、制裁」認為，大馬麥當勞沒有理由因為抵制運動即提出訴訟，抵制運動並不是直接針對麥當勞，而是支持大馬人民以自發性方式的抵制活動。

全案今年3月18日進行調解程序。

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根據大馬媒體報導，「馬來西亞抵制、撤資、制裁」由非政府組織、團體與個人組成，藉由杯葛或抵制等手段，盼巴勒斯坦獲國際社會公平對待，早日脫離戰火。

以巴衝突以來，大馬麥當勞營運受到穆斯林杯葛影響，如今為恢復消費者信心，最近再推促銷措施。媒體報導指出，麥當勞去年11月中旬曾於10天內3度降價，而這次促銷措施也包含多種套餐在內。（編輯：陳惠珍）1130311

#大馬
#以色列
#馬來西亞
#麥當勞
#以巴衝突
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