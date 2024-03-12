韓媒：因間諜罪遭俄逮捕南韓人為傳教士 協助脫北者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾12日綜合外電報導）韓聯社今天報導，昨天傳出因間諜罪嫌已遭俄羅斯當局逮捕的南韓男子，是一名在當地協助北韓人「脫北」的傳教士。南韓外交部今天則表示，這名男子正獲得「必要的領事協助」。

法新社報導，俄羅斯官方通訊社塔斯社（TASS）昨天引述執法機關消息指出，名叫白元順（Baek Won-soon，譯音）的南韓男子因涉嫌「將（俄國）國家機密轉交給外國情報單位」，今年稍早在俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）被捕。

根據塔斯社報導，白男2月底從海參崴移送到俄羅斯首都莫斯科接受進一步偵訊，目前被拘留在當地惡名昭彰的列福爾托沃（Lefortovo）監獄。報導還說這起案件屬於「最高機密」，且是首位南韓公民因間諜罪名遭到俄國逮捕。

韓國媒體先前報導，白男是一名傳教士，在俄羅斯與北韓伐木工人一起工作，可能曾協助北韓人「逃離」壓迫人民的母國。

韓聯社今天報導，白某隸屬南韓某慈善組織，在境外從事傳教活動，在俄羅斯遠東地區救助脫北者並提供人道援助，有關組織將研究是否採取解救他的行動。

報導還說，白某今年1月從中國經陸路前往海參崴，抵達後僅過幾天就遭到俄羅斯聯邦安全局（FSB）拘留，且據悉同行的妻子同時也被捕，之後她先行獲釋，目前人在南韓。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南韓外交部今天表示，南韓駐俄羅斯外交代表機關一得知這名男子被捕消息，便持續提供必要的領事協助。但基於相關調查仍在進行中，南韓外交部婉拒提供白男遭到拘留的相關細節。

挪威奧斯陸大學（University of Oslo）韓國研究教授狄宏諾夫（Vladimir Tikhonov）告訴法新社，間諜罪在俄羅斯的解讀很廣，白男可能被莫斯科當作與首爾交涉的籌碼，對於南韓間接支援烏克蘭釋出信息。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130312