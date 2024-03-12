更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

緬甸北部玉石礦區再遇洪災 釀1死20失蹤

2024/3/12 22:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社仰光12日綜合外電報導）緬甸救援人員和當地媒體今天表示，該國北部1處玉石礦場被洪水和泥流沖毀，造成1人死亡，約20人失蹤。

匿名救援人員告訴法新社，緬甸北部克欽邦（Kachin）帕坎鎮（Hpakant）1處用於儲存雨水的舊礦場今天凌晨4時30分左右決堤。

這名救援人員說，泥流和洪水淹沒了下方約30公尺的另1座礦場，大約20名在那裡工作的人和幾輛車遭掩埋。

該救援人員說，有找到1具屍體，4個人正在附近診所治療。

關於當地礦區的這場最新悲劇，當地媒體報導的人數與上述陳述相同。

緬甸玉石產業利潤豐厚，滿足鄰國中國對這種寶石難以滿足的需求，但該產業監管不力，每年都有數十人在工作中喪生。

礦工也從緬甸各地來到帕坎鎮，在成堆的廢石中挑選，希望能找到一大塊沒被注意到的玉石。

在2020年，大雨曾引發帕坎鎮另1座礦場發生大規模山崩，近300名礦工被掩埋。

環保監督團體「全球見證」（Global Witness）估計，緬甸玉石業2014年產值約為310億美元（約新台幣9733億元）。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1130312

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63