馬來西亞官員稱LGBT群體違法 出櫃同志批違憲

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（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）馬來西亞宗教部長稱大馬官方宗教是伊斯蘭教，LGBT群體仍屬違法，資深媒體人、出櫃同志王能傑認為，這種言論既違憲也違法，不尊重其他宗教信仰和種族，間接導致性少數族群在校園和職場受到歧視。

東方日報等大馬媒體報導，主管宗教事務的大馬首相署（宗教事務）部長穆罕默德納因（Mohd Na'im Bin Mokhtar），昨天在國會重申LGBT群體屬違法，原因在於伊斯蘭教是官方宗教；政府立場堅定，雖不承認LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）群體，但不歧視LGBT群體，仍可享有聯邦憲法規定的基本權利。

馬來西亞政府認為LGBT群體違反大馬的宗教、道德、文化，並抵觸伊斯蘭刑法和民法。根據刑事法典第377條文，任何人違反自然性行為均屬犯罪。

資深媒體人、出櫃男同志王能傑（Issac）今天告訴中央社，首相署宗教事務部長的說法很不恰當，在大馬並沒有任何一個法律闡明性少數是違法，大馬的憲法也保障所有族群被公平對待，部長的說詞既違法也違憲，不尊重其他宗教信仰和種族，而且間接導致性少數族群在校園和職場中受到歧視。

王能傑認為，雖然目前在首相安華（Anwar Ibrahim）主政下的團結政府對LGBT群體的措辭比較強硬，但並不會真正對這個族群展開什麼行動，「最多大不了就是沒收『彩虹手錶』，並不會真正逮捕人或由法院判刑。」

他說：「簡單來說，這就是他們想要做給保守的穆斯林族群來看，代表政府是反對同志族群的。」

王能傑認為，大馬本地的同志運動團體也不積極，「當沒有這麼大的壓迫的時候，或許就不會有這麼大的反抗，大家（LGBT群體）只是想過好自己的日子。」這種心態和台灣不一樣，台灣的同志團體會主動爭取權益，去反抗體制。

他認為，大馬政府目前對同志團體態度並不是壓迫，而是在社會的整體氛圍之下，同志比較沒有意願爭取自己權益，馬來西亞同志群體比較像一群散沙，最多可能去同志酒吧喝酒聊天，沒有像台灣這樣有組織性的同志運動或有系統地提高同志權益意識。

王能傑並舉例說，大馬都會區的馬來同志是比較開放，會主動活躍於社群媒體，但位於郊區的馬來同志比較保守與低調，成為深櫃的一群。

對於大馬同志群體，王能傑抱持著悲觀態度，他說，部分同志如果經濟能力許可，會採取移民他國方式，畢竟要像台灣、歐美國家可以同婚，或者正大光明過一個同志生活，在馬來西亞比較困難。（編輯：陳慧萍）1130314