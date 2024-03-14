日本4月將局部開放白牌車 含東京及名古屋

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本國土交通省（簡稱國交省）昨天公布今年4月起開放「白牌計程車」營業的地區，包含東京都、神奈川縣、愛知縣、京都府局部地區，初步規劃東京23區、京都市等地可每天運行。

所謂「白牌計程車」指的是一般駕駛人使用自用車有償載客，由於自用車懸掛的車牌是白色，不同於營業用計程車的綠色車牌才有此稱呼。

日本「道路運送法」原則上禁止所謂的「白牌計程車」載客服務，不過「為確保公共福祉不得已的情況」則能例外認可。

由於日本計程車司機人手短缺等原因導致部分地區或時段面臨計程車不足的窘境，日本政府認定這種情況已經符合「為了確保公共福祉不得已的情況」，並以現行的「道路運送法」為基礎建立「白牌計程車」營業的制度。

日本經濟新聞報導，國交省根據多間計程車公司2023年10月至12月的數據，歸納出計程車不足的地區與時段等資訊，並根據這些資訊開放一般駕駛在計程車公司的管理之下，於部分地區及時段使用自家車輛有償接送客人。

首先獲准開放的4大區域為東京都的東京23區、武藏野市、三鷹市；神奈川縣橫濱市、川崎市等京濱地區；愛知縣名古屋市、瀨戶市等名古屋地區；還有京都府京都市及宇治市等地。

「白牌車計程車」的營業日、時段、車輛上限數量會根據區域有所不同，東京23區及京都市等地可每日營業；京濱地區則為週五至週日；名古屋地區為週五至週六。

而且「白牌車計程車」營業日的運行時段也會受限。

日本放送協會（NHK）報導，這是日本政府首次公布開放「白牌車計程車」營業的地區。國交省未來將陸續公布其他解禁的地區，以及調查對象地區內計程車公司的參與意願。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130314