手機連俄中衛星藏疑慮 美FCC調查是否構成威脅

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）今天表示，他們正在調查美國手機和其他設備使用俄羅斯、中國等外國衛星系統，是否會構成安全威脅。

路透社報導，美國聯邦傳播委員會擔心美國手持設備正在接收和處理來自外國對手控制的「全球衛星導航系統」（Global Navigation Satellite System, GNSS）訊號，這違反了該委員會的規定。

美國聯邦傳播委員會正向蘋果（Apple）、谷歌（Google）、摩托羅拉（Motorola）、諾基亞（Nokia）和三星（Samsung）等手機製造商尋求解答，這些製造商在美國智慧型手機市場的市占率超過9成。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）本週稍早致函美國聯邦傳播委員會主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel），對國內手機正在接收和處理來自中國、俄羅斯衛星訊號的相關報告提出擔憂。

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美國聯邦傳播委員會僅允許美國手機接收和處理來自美國「全球定位系統」（Global Positioning System，GPS）和歐洲全球衛星導航系統「伽利略」（Galileo）訊號。然而蓋拉格表示，美國設備正在接收來自中國「北斗」（BeiDou）及俄羅斯全球衛星導航系統「格洛納斯」（GLONASS）的訊號。

蓋拉格說：「目前在東歐發生的事件，包括俄羅斯對歐洲全球衛星導航系統訊號的嚴重干擾和欺騙，讓人對於接受這項解決方案是否明智產生質疑，並表明美國聯邦傳播委員會落實執法，禁止使用來自外國衛星未經授權的訊號至關重要。」（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130315