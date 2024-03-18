停電缺糧受不了 古巴東部數百人上街示威

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（中央社哈瓦那17日綜合外電報導）根據社群媒體和官方通報，古巴第2大城聖地牙哥（Santiago）今天罕見地有數以百計人走上街頭公開抗議，古巴總統狄亞士─卡奈呼籲保持「祥和及平靜」。

路透社報導，根據社群媒體發布的影片，聖地牙哥示威人士反覆高呼要「電力和食物」。

古巴大部分省分每天停電時間長達18小時以上，最近幾週，這個共產黨統治的加勒比海島嶼缺糧、缺燃料和缺藥品的狀況更加嚴重，緊張情勢也隨之升溫。

狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）在社群媒體平台X證實這場抗議活動，他說，「有些人對電力服務和糧食分配的情況感到不滿，黨、國家和政府當局的職責為總在祥和及平靜的氣氛中關注我們人民的抱怨，傾聽、對話和解釋為改善局面所做的眾多努力」。

狄亞士─卡奈也說，來自美國的「恐怖分子」正尋求煽動進一步的起義。

他在X上表示：「革命的敵人將利用這一背景來達到破壞穩定的目的。」

古巴官方新聞網站「古巴辯論」（Cubadebate）在社群媒體貼文指出，警方已抵達聖地牙哥「防止暴力」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130318