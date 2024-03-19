印度智庫戰略與安全對話 聚焦中國崛起令外界擔憂

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（中央社記者林行健印度普恩19日專電）印度智庫與學界近期辦理戰略與安全對話，與會人士認為，中國想向其他國家強加領導地位之舉，令區域內國家關切並格外擔憂。

印度智庫中國分析及策略中心（CCAS）、先進戰略研究中心（CASS）以及普恩大學（SPPU）國防暨戰略研究系，18日至19日聯合主辦「第3屆戰略與安全對話」，主題為中國崛起對世界的影響（The rise of China and its implications for the world）。

中國分析及策略中心主任拉納德（Jayadeva Ranade）表示，中國對現今世界秩序並不滿意，想要建立自己的領導地位，或是在文明與安全等方面，向其他國家強加自身的領導地位，這是令許多國家擔憂的一點。

他強調，印度作為人民或政府都不吃中國強加領導地位這一套做法，印度相信民主世界秩序，也相信每個國家都應有自己正當的角色。

關於印度與台灣的關係，拉納德表示，雙方關係和早年相比，有了很大的進展，台灣總統蔡英文以新南向政策起了很好的開頭，台商需要採取行動前來印度投資，以日韓為例，雖然用了些時間，但成功打進印度後，就可享有龐大市場。

印度媒體Strat News Global創辦人、安全分析家高卡爾（Nitin Gokhale）在會上說，印度可善用3T作為對抗中國的外交政策選項，分別為西藏、天安門和台灣。

這場為期2天的座談會，討論中國能否實現戰略企圖、中國混合作戰、區域熱點、印中關係前景等，主辦單位將彙整會中討論的意見與建議，交給印度政府當未來制定政策參考。

印度最高軍事將領國防參謀長邱漢（Anil Chauhan）也以貴賓身分發表演說，稱中國崛起及印中邊界爭議將是印度未來面臨的最大挑戰。（編輯：張芷瑄）1130319