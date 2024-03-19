英國副首相提出全球契約 應對外國人工智慧威脅

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（中央社首爾19日綜合外電報導）英國副首相陶敦（Oliver Dowden）今天呼籲，世界各地的民主國家應該聯合起來，共同應對惡意國家利用人工智慧（AI）技術威脅自由選舉和傳播錯誤訊息的行動。

路透社報導，陶敦昨天在韓國首爾參加第3屆民主峰會（Summit for Democracy）公布一項「突破性」的新全球政府契約，旨在打擊外國利用人工智慧影響選舉的欺騙性行為。

報導指，協議相關細節仍待制定，但陶敦表示已有多國簽署。

他提到，科技巨擘高層在2月份慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上同意聯手應對AI生成假消息與深偽技術（deepfake）的影響，以免對全球選舉帶來負面影響，「現在是各國政府起而效仿的時候了」。

他在英國駐首爾大使館受訪時表示，「英國正帶頭推動一個由政府主導的流程…以應對來自外國的人工智慧威脅。」

陶敦說，人工智慧帶來的風險與世界各地自由和民主面臨的其他挑戰同時出現。

「我認為，目前民主面臨的頭號威脅就是烏克蘭的戰爭。這就是為什麼我認為今天的討論格外重要，因為我們現在面臨對民主的威脅。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1130319