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個人及政治因素考量 愛爾蘭總理瓦拉德卡請辭

2024/3/20 22:04（3/20 22:40 更新）
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愛爾蘭總理瓦拉德卡20日宣布請辭。（路透社）
愛爾蘭總理瓦拉德卡20日宣布請辭。（路透社）
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（中央社都柏林20日綜合外電報導）愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）今天突然宣布辭去總理和執政黨統一黨（Fine Gael）黨魁職務，消息曝光後讓各界大感震驚。

路透社報導，瓦拉德卡在都柏林政府辦公大樓外告訴媒體記者，「今天我宣布辭去總理和統一黨黨魁的職務，即日起生效。一旦我的繼任者準備好就任，我就會辭去總理（Taoiseach）職務。」

另據法新社報導，瓦拉德卡辭去3黨組成的聯合政府總理一職，並不會自動觸發國會改選。他已要求統一黨於4月6日選出新黨魁，以便國會在復活節假期後選出新總理。

瓦拉德卡宣布辭職消息時情緒激動，他說現在是辭職的正確時機，這項決定背後沒有「真正的原因」，而且他目前也沒有別的規畫或政治計畫。

英國廣播公司（BCC）則報導，瓦拉德卡是因未說明的「個人及政治因素」辭職。

副總理馬丁（Micheál Martin）也說，「我很驚訝，真的非常驚訝。我完全沒想到會發生這種情況。」

本月稍早，瓦拉德卡宣布，旨在修改憲法「家庭組成」和「母親的家庭職責」定義的2項公投皆遭公民否決，這對政府來說堪稱一次重大挫敗。

瓦拉德卡於2017年成為愛爾蘭史上最年輕、也是首位公開出櫃的總理。繼2017年至2020年首度出任總理後，他在2022年12月第2度接任總理，這是根據2020年執政聯盟協議所進行的權力交接。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130320

#國會
#愛爾蘭
#瓦拉德卡
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