更多編輯台推薦新聞：
匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄烏戰爭致生活成本大增 英國貧窮兒童人數創新高

2024/3/22 20:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦21日綜合外電報導）根據今天公布的官方數據，英國各地生活在貧窮中的兒童比過往任何時候還多。

法新社報導，統計數據顯示，俄羅斯全面侵略烏克蘭後，能源價格急遽上升，導致更多英國人陷入貧窮。

已有研究顯示，七大工業國集團（G7）國家的社會不平等情況日益嚴重，已經影響了兒童健康，且有愈來愈多兒童被迫求助慈善的食物銀行。

根據英國就業暨養老金事務部（Department for Work and Pensions）統計，截至去年3月為止的一年內，英國估計一共有433萬名兒童生活在低收入家庭中。

這個數字高於前一年的422萬，也高於截至2020年3月為止的12個月間創下的原本史上最高紀錄428萬。

創立於英國的慈善組織「拯救兒童基金會」（Save the Children Fund）資深政策顧問米克-歐康納（Meghan Meek-O'Connor）說：「今日有430萬名兒童未能受到良好照料，生活在貧窮中的兒童又多了10萬人，這令人憤慨。他們正遭到遺忘。」

若一個家庭的所得低於一國扣除住房成本後所得中位數的60%，就會被視為相對貧窮。而數據顯示，截至去年3月為止的一年內，英國這類相對低收入人口總計約1435萬，較前一年的1440萬人減少。

不過，英國慈善組織「約瑟夫朗崔基金會」（Joseph Rowntree Foundation）指出，從另個指標絕對貧窮來看，數據顯示英國這類處境人口已連續第2年增加。

截至去年3月為止的一年內，英國生活在絕對貧窮的人數接近1200萬，比前一年增加約60萬，且增加的半數是兒童。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1130322

#俄烏戰爭
#法新社
#英國
#兒童
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.205