37歲哈里斯將成愛爾蘭最年輕總理 善用社群TikTok擁百萬讚數

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（中央社都柏林24日綜合外電報導）哈里斯（Simon Harris）今天獲選為愛爾蘭執政黨統一黨黨魁，即將成為國史最年輕的總理，他希望自己的社媒長才和他帶來的全新風貌，能在大大小小選舉接種而至之際，扭轉黨萎靡不振的時運。

法新社報導，被媒體稱為「TikTok Taoiseach（愛爾蘭總理）」的哈里斯以37歲之齡登上大位，將刷新前總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）2017年38歲創下的最年輕總理紀錄。

瓦拉德卡20日意外請辭後，哈里斯投入中右翼統一黨（Fine Gael）黨魁之爭；截至21日中午，他已取得大多數黨內同僚支持，今天確定擔任黨魁。

哈里斯告訴黨員，他將「辛勤工作，用血、汗和淚水，日復一日地承擔責任，謙卑和客氣地」回報他們的信任。

這位即將上任的領袖表示，他將著重「法治」，制定「更有計畫和永續」的移民政策，並「對抗民粹主義的危險」。

4月9日愛爾蘭國會復會後，哈里斯將成為總理，登上他如流星般崛起的政治生涯頂峰。

哈里斯1986年出生在都柏林附近的海濱小鎮格雷史東（Greystones），是一名計程車司機之子。

在都柏林攻讀新聞和法語一年後，他從大學輟學，專注投入一片光明的政治生涯。

哈里斯為患有自閉症的弟弟爭取自閉症服務奔走，以此契機進入政界。16歲加入統一黨青年軍後，在黨內平步青雲。

22歲，他當選郡議員；2011年，24歲的他成為國會議員，當時是最年輕的國會議員，被稱為「國會寶貝」。

2016年，年僅29歲的他被任命為衛生部長。

他2022年接受Hot Press雜誌訪問時說：「從很多方面來說，我的職業生涯有點奇怪…來得比我想的快得多。」

哈里斯擔任衛生部長4年多期間，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，儘管他因安養院死亡病例以及偶爾失言而遭受嚴厲批評，但溝通技巧備受讚揚。

在說了COVID-19指的是之前的18種冠狀病毒而不是它首次出現的年分後，哈里斯表示，他有時可能是個「可怕的老白痴」。

哈里斯與擔任心臟科護理師的妻子育有兩個孩子，他在社群媒體上赫赫有名，尤其是TikTok，讓他成為愛爾蘭知名度最高的政治人物之一。

他2020年開始擔任高等教育部長；即使是批評者，也承認他善於溝通。

哈里斯在TikTok擁有140萬個「讚」，在X和Instagram各有粉絲數以十萬計，而他也幾乎每天都會發布新內容。

哈里斯在TikTok擁有超過140萬個「讚」。（圖取自TikTok網頁tiktok.com）

但他的一些影片和言論被認為過於刻意吸引年輕一代。

因為他的年輕、還有他油滑的溝通技巧，對手譏諷他是「瓦拉德卡2.0」，延續與選民脫節的「都會」政治風格。

但支持者卻認為，哈里斯的熱情可能重新激發統一黨的活力。距離地方和歐洲議會選舉還有10週、大選不到一年之際，統一黨在民調中仍落居第3。

一位黨內同事告訴「愛爾蘭時報」（Irish Times）：「他精力充沛，雄心勃勃。」

另一人則說：「他很可愛，狡猾也精明。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130325