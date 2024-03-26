川普金融詐欺案保證金 法官裁定砍至1.75億美元

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國紐約法官今天將川普金融詐欺案的保證金從4.54億美元砍至1.75億美元，還多給了10天籌錢，對川普來說猶如取得一大勝利，能阻止紐約州當局採取行動沒收他的資產。

路透社報導，這項由紐約州中級上訴法院做出的裁定，緩解了川普嚴重的現金短缺問題。川普曾說，他將被迫以「賤賣價格」拋售資產，以繳納本案保證金。

如果川普在新的期限前籌得保證金，紐約州當局將無法開始沒收他的資產。

這項裁決推遲了川普對自身財富灌水以欺騙投資者和銀行一案的審理，不過並未說明上訴法院最終可能如何裁決或處理本案的實質問題。法官可能需要一年或更長時間才能對此做出決定。

川普在紐約法院向媒體表示：「我十分尊重上訴部門的這項決定，我將在10天內迅速以現金和擔保債券或證券等支付1.75億美元（約新台幣55.7億元）。」

負責處理這起民事案件的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）辦公室指出，川普「仍要為自己驚人的詐欺行為面對究責」。

共和黨籍前總統川普尋求在11月5日美國大選中擊敗民主黨籍現任總統拜登的同時，也在對抗刑事指控和數以百萬美元計的民事判決。

川普的法律手段成功推遲了其中3起刑事庭審，不過紐約州法官今天裁定涉及支付豔星封口費的第4案，將於4月15日展開審理。

在此之前，今天原是川普向紐約州支付4.54億美元保證金的最後期限，他曾表示自己辦不到，詹樂霞屆時本可要求法院開始沒收川普的資產，包括曼哈頓華爾街40號川普大廈（The Trump Building）等價值連城的房地資產。

川普一直在努力為競選活動和官司費用籌措資金。他在刑事案件中拒不認罪，並否認在所有案件中存在不當行為。

在紐約這起金融詐欺民事案中，檢方認為川普對於將其淨資產灌水數十億美元以取得更優惠貸款和保險條件負有責任。川普則稱，本案是民主黨人詹樂霞的政治迫害。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1130326