川普稱以色列正失去支持 呼籲結束戰爭

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（中央社耶路撒冷25日綜合外電報導）美國前總統川普在今天播出的一段訪問中重申他對以哈戰爭的罷兵呼籲，還警告以色列在加薩的戰爭正失去支持。

綜合法新與路透社報導，川普料將獲共和黨提名角逐11月總統大選，與尋求連任的民主黨籍總統拜登再次交手。他發表這番話之際，美國也正好在聯合國安理會要求以哈停火決議的表決裡棄權，讓以方跳腳。

川普在接受右翼的「今日以色列報」（Israel Hayom）採訪時說：「你們必須結束你們的戰爭了。趕緊結束吧，你們得搞定。」

「我得說，以色列要非常小心...你們正失去世界許多支持，得收手了。」

川普常稱自己是以色列忠實盟友，不時把他任內決定讓美國大使館遷到耶路撒冷、任內斡旋出2020年「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）等掛在嘴上。亞伯拉罕協議讓包括阿拉伯聯合大公國、巴林在內的阿拉伯國家與以色列關係正常化。

不過川普也抨擊包括參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的民主黨政治人物批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一事。

談及舒默呼籲以色列應提前選舉換掉尼坦雅胡時，川普說：「我認為這是件可怕的事。」

據法新社引述以色列官方數據所做統計，控制加薩的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列南部發動空前襲擊，造成以色列約1160人喪命，其中大多為平民。

而加薩衛生當局則稱，以色列隨後發動以消滅哈瑪斯為目標的報復性軍事行動，造成巴勒斯坦3萬2333人喪生，當中大多為婦孺。

川普告訴今日以色列報，若換作是他，也會用和以色列「極為相似的方法」回應哈瑪斯攻擊，但也對以色列讓加薩大部分地區淪為廢墟的景象感到憂心。

他說：「我認為這是造成諸多反彈的原因之一」，還說以色列軍方不該公布攻擊影片。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1130326