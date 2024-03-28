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海地黑幫亂不停 人權組織籲美停止遣返移民

2024/3/28 15:11
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（中央社太子港27日綜合外電報導）加勒比海島國海地毀滅性的黑幫衝突升級，近500個移民和人權組織今天連署發表公開信，敦促美國政府停止驅逐海地人並擴大移民保護。

路透社報導，總部位於聖地牙哥的非營利組織海地橋梁聯盟（Haitian Bridge Alliance）今天與481個移民、人權、宗教和民權組織聯合發信，呼籲美國政府延長海地人的「臨時保護身分」（TPS），停止驅逐和強制遣返、釋放被拘留的移民並擴大難民假釋計畫。

美國、加拿大和法國等國持續撤離本國公民以及聯合國、歐洲聯盟（EU）、世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（International Monetary Fund）等國際組織駐海地辦事處的工作人員。

同時，海地的鄰國加強邊境安全，並將逃離暴力的海地人驅逐回國，儘管聯合國對此提出批評；美國和加拿大也部署士兵保護大使館。

信中寫道：「如果美國不能保證在海地人員的安全，海地政府也不太可能保證海地國民的安全。」

海地政治局勢陷入僵局已經超過兩週，政界無法齊心協力任命過渡委員會主席和臨時總理，全副武裝的幫派則繼續爭奪首都太子港（Port-au-Prince）的部分地區。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130328

#聯合國
#美國
#路透社
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