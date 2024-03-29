拜登紐約募款歐巴馬柯林頓站台挺 料進帳逾8億元

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國總統拜登今天將在紐約募款活動上獲得兩位民主黨籍前任總統站台支持，這場募款活動預計將募得逾2500萬美元（約新台幣8億元），為拜登2024連任競選活動挹注一些活力。

路透社報導，拜登與這兩位美國前任最高統帥將在數以千計賓客面前，於無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）參與由「深夜秀」（The Late Show）主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）主持的一場討論。拜登連任競選團隊指出，這會是史上最成功的政治募款活動。

影歌雙棲女星皇后拉蒂法（Queen Latifah）、饒舌歌手麗珠（Lizzo）、百老匯明星班普拉特（Ben Platt）、辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）及歌手莉亞米雪兒（Lea Michele）等人將輪番上場表演，部分支付較高額款項的賓客將能與3位總統合照，由明星攝影師安妮．萊柏維茲（Annie Leibovitz）掌鏡。

81歲的拜登面臨外界對他年事已高、是否適任第2個4年任期一事有所顧慮。美國總統大選將於11月5日登場，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）近日民調顯示他的支持度為40%，與77歲共和黨籍總統參選人川普勢均力敵。

拜登和歐巴馬今天下午搭乘總統座機「空軍一號」（Air Force One）一同抵達紐約。

根據熟悉這場活動的民主黨人士，今天活動的門票介於250美元到50萬美元之間，預計會有超過5000人出席。這場募款活動雖沒有電視轉播，但競選團隊計劃將活動內容放到社群媒體上。小額捐助者可以支付25美元參與與這3位總統的虛擬活動。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天表示：「歐巴馬總統和柯林頓總統支持拜登總統的領導，當然也支持他的政治理念。我們理解讓他們3人同台的重要性。」

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拜登本月稍早發表激昂的國情咨文演說以來，已造訪所有選情最激烈的州，但多半是對規模較小的群眾發言，這是刻意安排的策略一環，目的是要強調與美國一般老百姓的互動。副總統賀錦麗（Kamala Harris）也同樣在全國各地奔波造勢。

歐巴馬仍然深受民主黨人的愛戴，他的相挺可望提振一些年輕選民和其他進步派人士的熱情，這些人在2020年票投拜登，但對於他在回應去年10月7日巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列時，堅定支持以色列一事感到憤怒。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1130329