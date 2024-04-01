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日銀短觀調查：大型製造業信心連3季上升後下滑

2024/4/1 13:21
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（中央社東京1日綜合外電報導）根據今天公布的一項重要調查，日本大型製造業商業信心指數在連3季上升後下滑，但對前景依然保持樂觀。

日本銀行（日本央行）的短觀調查（Tankan survey）顯示，3月商業信心指數從去年12月的13降到11，超出市場預期的10。

法新社報導，日本銀行的季度短觀調查（Tankan survey），被視為觀察日本企業經營狀況最廣泛的指標。信心指數呈正值，表示持樂觀態度的企業數量超過悲觀的企業。

此外，非製造商的樂觀情緒也略有上升，從32升到34，連續8季走揚。相較之下，市場預期為32。

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日本瑞穗資訊綜研（Mizuho Research & Technologies）經濟學家中信達彥在調查發布前的聲明中說，日本元旦發生地震、豐田子公司大發（Daihatsu）停產以及中國經濟放緩，「似乎一直拖累生產活動」。

中信達彥說，展望未來，拜半導體市場復甦所賜，主要製造商的信心可望有所改善，但對歐洲、美國和中國經濟的擔憂仍將產生影響。（譯者：林沂鋒/核稿：劉文瑜）1130401

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