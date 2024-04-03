韓國新一屆實習醫生僅4.3%登錄 人力空缺恐延續數年

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）原訂自今年起進入醫院實習的新一屆「準住院醫師」登錄期限至2日為止，但在醫學生增招政策爭議下登錄率僅約4.3%。醫界憂心，由此引發的人力空缺將延續4到5年。

韓聯社引述韓國保健福祉部及業界人士說法報導，截至實習醫師登錄截止期限為止，屬登錄適用對象3068人中，只有131人正式登錄為實習醫師。

韓國醫學生正式成為執業醫師前，必須先進入教學醫院實習一年，取得醫師執照後成為住院醫師，結束3到4年訓練後才是獨當一面的專科醫師。教學醫院無法在今年3月錄用足夠實習醫師，意味著在明年又一批住院醫師結束實習後，將沒有足夠人力填補這些可能離開醫院的醫師空缺。

以住院醫生為主要營運人力的首爾5大醫院，實習醫生登錄狀況都同樣慘淡。其中原訂在延世大學附屬世福蘭斯醫院實習的151人中，只有4人登錄，其他醫院登錄人數大多同樣只有個位數。

首爾峨山醫院相關人士表示，先前放棄簽署僱用合約的實習醫生，大多沒有進行登錄。據統計截至3月29日為止，共有2697人放棄與韓國各地100間教學醫院的實習合約。

資深醫師紛紛對當前狀況表達憂心，首爾聖母醫院外科教授宋教榮（音譯）在社群網站發文悲觀表示，「未來至少4到5年一定會面臨醫師人力短缺問題」，甚至可能會延長不知道幾年。

對此，韓國保健福祉部也表示，為避免人力供應出現問題，當局會再檢討是否有其他方法能因應，但坦言無法立即做出明確回應。

韓國政府為因應高齡化等未來世代及非首都圈醫療需求，決定自2025學年度起每年大幅增招2000名醫學生，引起醫界不滿，從住院醫師大舉請辭罷工開始延燒，醫學生罷課、教授請辭等行動不斷，醫療現場因人力短缺導致診治延誤等狀況層出不窮。

韓國政府與醫界對於增招2000人政策僵持不下，總統尹錫悅連續兩天表態希望與住院醫師面對面商議。雖然大韓醫師協會與醫學院教授等醫界資深前輩樂見其成，但身為「當事人」的住院醫師團體尚未表態，大有「不撤回增招2000人政策就不對話」之勢；也有意見憂心政府是為下週國會選舉作秀。（編輯：陳惠珍）1130403