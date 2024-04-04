柯達轉戰製藥股價飆漲 藥商前高層內線交易認罪

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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國一名藥商前高層和他的親戚今天承認，在前總統川普宣布金援攝影器材廠商伊士曼柯達公司（Eastman Kodak Co.）7.65億美元前，涉及內線交易。

路透社報導，在曼哈頓聯邦地方法官艾布蘭（Ronnie Abrams）的聽證會上，安德魯．史戴爾斯（Andrew Stiles）和葛瑞．史戴爾斯（Gray Stiles）分別對一項證券欺詐罪名認罪。

兩名被告被控，因預期美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation，DFC）會提供貸款給柯達而購買柯達股票，並在2020年7月28日貸款宣布後出售。

檢察官表示，這導致安德魯．史戴爾斯非法獲利超過50萬美元（新台幣1600萬元），葛瑞．史戴爾斯非法獲利超過70萬美元。

安德魯．史戴爾斯是與柯達合作的維吉尼亞州藥廠Phlow副總裁，據稱他在得知有這筆貸款後，將消息透露給他的親戚。量刑定於7月24日進行。

根據認罪協議，安德魯可能面臨21至27個月的徒刑，葛瑞則可能面臨10到16個月的監禁，也可能處以罰款。

在美國國際開發金融公司發布柯達獲得貸款的聲明後，柯達股價兩天內從2.62美元飆升至60美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130404