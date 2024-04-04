秘魯總統陷勞力士門醜聞 內閣仍贏得國會信任投票

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（中央社利馬3日綜合外電報導）秘魯國會今天通過對總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）新內閣的關鍵信任投票，在她深陷「勞力士門」（Rolexgate）醜聞之際讓政府得以繼續執政。

法新社報導，秘魯國會議員以70票贊成、38票反對、17票棄權，通過信任投票案，為上個月才上任的新總理阿德里安森（Gustavo Adrianzen）續任開「綠燈」。

警方3月底突襲搜索博魯阿爾特住家與辦公室後，秘魯政壇這一週來陷入混亂，1日甚至有6名部長閃辭。國會對內閣進行信任投票因而成為測試脆弱的博魯阿爾特政府支持度的關鍵試金石。

阿德里安森在長達近2小時的演說中提議，建立「廉潔且透明的政府，以應對貪汙腐敗及效率低落問題」。他也將經濟成長、公共秩序和採取行動打擊販毒列為政府的首要之務。

秘魯憲法規定，新內閣必須在任命後30天內接受國會進行信任投票。

如果信任投票案未通過，阿德里安森及閣員將被迫下台。秘魯過去8年已經換了6位總統，如此將加劇政治動盪。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130404