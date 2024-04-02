總統未申報名錶遭查 秘魯6部長敏感時刻接連請辭

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（中央社利馬1日綜合外電報導）秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）正因佩戴來源不明的名錶遭調查，就在她的辦公室、住處剛被大規模搜索後，6名內閣部長今天突然請辭。

在秘魯深陷「勞力士門」（Rolexgate）醜聞之際，內政部長托瑞斯（Victor Torres）率先請辭，他指揮的警察，兩天前突襲搜查了博魯阿爾特的辦公室和住處。

幾個小時後，主掌婦女事務、教育、農村發展、生產、外貿事務的機關，共5名部長也跟著接連辭職。

秘魯政府並未對6名部長的請辭多做解釋，但一口氣有6名部長在新任總理阿德里安森（ Gustavo Adrianzen）領導的內閣面臨國會信任投票的兩天前辭官，頗不尋常。

今天晚上，博魯阿爾特火速任名6人擔任部長取代請辭者。

托瑞斯在內閣會議後表示，他是因個人因素請辭。

但一般認為，托瑞斯會離開，源於對博魯阿爾特的辦公室和住處進行突襲式搜索，因此遭到秋後算帳。不過，托瑞斯也因為街頭犯罪急遽增加，而在國會受到極大批評。

托瑞斯表示，是他自己與博魯阿爾特協調要離開的。托瑞斯告訴記者：「是我要離開的，因為我向那位女士（博魯阿爾特）提出要求，而她接受了。」

秘魯政界動盪不安，該國在過去8年間換了6個總統。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130402