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伊朗東南部不平靜 維安部隊疑遭遜尼派攻擊共27死

2024/4/5 03:54
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（中央社杜拜4日綜合外電報導）伊朗國營媒體今天報導，疑似為遜尼派穆斯林的激進分子，攻擊位於東南部希斯坦-俾路支省的伊朗革命衛隊總部，造成至少11名伊朗維安部隊人員死亡，另有16名激進分子喪命。

路透社報導，根據伊朗國營電視台的說法，遜尼派團體「正義之軍」（Jaish al-Adl）與維安部隊爆發夜間衝突，地點在希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan）的查巴哈鎮（Chabahar）和拉斯克鎮（Rask）。

內政部副部長米拉赫馬迪（Majid Mirahmadi）告訴國營電視台：「這群恐怖分子未成功達成目標，沒能占領查巴哈與拉斯克的革命衛隊（Revolution­ary Guards）總部。」

伊朗國營電視台報導，另有10名維安官員在戰鬥中受傷。這塊貧窮區域的居民主要是遜尼派穆斯林。

「正義之軍」表示，該組織尋求讓少數族群俾路支人在什葉派主導的伊朗，能夠擁有更多權利和更好的生活條件。希斯坦-俾路支省的伊朗維安部隊近幾年數度遭受「正義之軍」宣稱犯下的攻擊。

案發地區毗鄰阿富汗與巴基斯坦，伊朗維安部隊與遜尼派激進分子及毒販長期在此地頻繁起衝突。（譯者：楊昭彥）1130405

#伊朗
#遜尼派
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