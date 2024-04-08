防科技企業洩個資 美議員達立法草案跨黨協議

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國兩位國會議員今天表示已就一項資料隱私法案達成跨黨派協議，法案除了將限制科技企業可以蒐集哪些消費者資訊，也將賦予美國民眾權限來避免個資轉賣或強制業者刪除個資。

路透社報導，聯邦參議院商業委員會主席、民主黨籍的肯特威爾（Maria Cantwell）與聯邦眾議院能源暨商業委員會主席、共和黨籍的羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）之間達成的協議，將賦予權力給個人來控制個資使用範圍，並公開個資被轉移至海外對手手中的行為。

Meta旗下臉書（Facebook）、Alphabet旗下谷歌（Google）和中國「字節跳動」旗下TikTok等社群媒體數據使用的方式已引發疑慮，美國國會至少2019年起就在討論保障網路隱私的議題，但一直未能達成共識。

國會幕僚們今天告訴媒體，他們希望盡快推動立法。

路透社未能立即聯繫到Meta、TikTok 和Google取得評論。

兩位議員在聯合聲明中表示，這項計畫賦予聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和州總檢察長全面性的權限來監督消費者隱私議題，並成立「強有力的落實機制來追究違法者的責任，包括個人對隱私的訴訟權」。

肯特威爾和羅傑斯補充說：「這項跨黨派、國會兩院的立法草案，是我們數十年來在建立一個全國性數據隱私和安全標準的最佳機會，賦予民眾一個控制個資的機會。」

若企業變更隱私權政策，上述草案將允許民眾退出資料處理系統。這項法案並要求「在將敏感資訊轉移至第三方之前，必須取得明確的同意」。

聲明說，消費者可以針對「侵犯其隱私權的不良行為者」發起訴訟，並在「受到傷害時討回損失金額」，並阻止「企業利用民眾個人資訊來歧視他們」。

這項法案將要求「對演算法進行年度審查，確保這些演算法不會導致包括年輕人在內的個體處於歧視等風險之中」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130408