哈瑪斯考慮休戰提案 指責以色列未回應訴求

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（中央社加薩走廊9日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天表示，目前正考慮最新一輪開羅談判中提出的休戰提案，並且指責以色列在談判期間沒有回應他們的訴求。

與此同時，一些巴勒斯坦人陸續返回加薩走廊（Gaza Strip）南部，面對以色列軍隊撤退後所留下的斷垣殘壁。

法新社報導，以哈戰爭延燒6個月，哈瑪斯消息人士透露，卡達、埃及和美國調解人士提議雙方再次暫時停火。

這項提案由3個部分組成，包括雙方停止戰鬥6週，促成哈瑪斯和以色列分別釋放人質和巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯今天「感謝」調解人士所做的努力，同時指控以色列在談判期間沒有回應他們任何要求，但未提訴求細節。哈瑪斯在聲明中表示：「儘管如此，組織領導階層正在研究當中所提出的提案。」

經過數個月激烈戰鬥，以色列上週末宣布從加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）撤軍以利部隊養精蓄銳，為下一階段的戰爭做好準備，包括入侵拉法（Rafah）。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天表示，已敲定對加薩最南端城市拉法（Rafah）發動地面攻擊的日期，當地湧進大批流離失所的巴勒斯坦人。

多個大國和人道組織一直敦促以色列不要攻擊拉法，以免造成大規模平民傷亡。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130409