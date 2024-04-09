日本地震調查委員會評估：花蓮地震活動漸趨平靜
2024/4/9 21:17
（中央社東京9日綜合外電報導）針對4月3日發生的花蓮地震，日本政府地震調查委員會今天表示，地震活動已漸趨平靜，接下來發生引發海嘯的地震「可能性不高」。
日本TBS電視台報導，花蓮地震發生之際，日本沖繩縣與那國島都觀測到最大震度4級的搖晃，日本氣象廳也一度針對沖繩縣發布海嘯警報。
日本政府地震調查委員會今天在例行會議中分析最新資料，並針對花蓮地震進行評估。
結果顯示，雖然花蓮地震發生後仍頻繁出現規模6以上餘震，但因餘震數量已規律減少，「要像3日那樣再度發生引發海嘯的地震，可能性不高」。
不過，地震調查委員會委員長平田直也說，花蓮地震震央地區過去多次出現可能引發海嘯的地震，「為確保不論海嘯何時來襲都能順利避難，必須做好相關準備」。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130409
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