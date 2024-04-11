瑞士6月辦烏克蘭和平會議 克宮：沒俄國參與無意義

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）瑞士預定6月中旬為烏克蘭主辦一場高層級和平會議，克里姆林宮今天表示，除非有俄羅斯參加，否則這場和平會議「毫無意義」。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說道：「我們說過很多次，沒有俄羅斯參與的（和平）會談進程根本毫無意義。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，如今這場戰爭已經持續超過2年。

烏克蘭和多達100個國家將於6月15日至16日與會，地點在瑞士中部城市琉森（Lucerne）附近的布爾根施托克（Burgenstock）豪華度假勝地。

瑞士總統阿姆赫德（Viola Amherd）昨天已經宣布她將主辦這場和平會議，但也坦言「我們不會在這次會議上簽署和平計畫…但我們希望啟動這個進程」。

阿姆赫德還說，俄羅斯不會出席6月會議，但其他100多個國家將受邀與會，「未來幾天」會發出邀請函。（譯者：陳彥鈞）1130411