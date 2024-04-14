更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
伊朗飛彈襲以色列 兩國為何半世紀間從盟友變死敵？一次看懂
首頁 / 國際

大馬首相宋干節祝福泰國社群 盼族群宗教團結和諧

2024/4/14 13:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）泰國重要節慶宋干節登場，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在臉書（Facebook）向大馬的泰國社群表達祝福，並盼加強族群與宗教之間的團結、和平與和諧。

宋干節（Songkran）是泰國的新年活動，又稱潑水節，每年4月13日開始3天的慶祝活動。

馬來西亞的北部與泰國接壤，也是大馬民眾出國旅遊首選，今年從12日起的開齋節假期，兩國邊境的陸路關卡人潮洶湧，擠得水洩不通，不少大馬人特別赴泰國參與俗稱潑水節的宋干節，打水仗同樂。

位於北馬的吉打州（Kedah）等地有大批泰國社群，安華昨晚透過臉書向這群在大馬打拚的泰國社群致上誠摯祝福，並盼加強不同種族和宗教之間的團結、和平與和諧。

安華表示，團結政府要致力保護國家與人民不陷入狹隘的誹謗、偏見和分裂情緒衝突，否則不利於大馬人民。

他說，大馬會遏阻有心之士藉「認同政治」（identity politics）分裂大馬社會的意圖，唯有相互尊重才是促成種族團結的關鍵因素，這也是發展「昌明大馬」（Malaysia Madani）的重要元素之一。「昌明大馬」象徵著永續、繁榮、創造力、尊重、信任與關懷。

安華在宋干節籲請在大馬的泰國社群與馬來西亞人民分享共同目標，和睦相處。（編輯：郭中翰）1130414

#安華
#宋干節
#泰國
#馬來西亞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99